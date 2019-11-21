Таянье льдов и мешает, и помогает историкам в Монголии

Из-за климатических изменений многовековые слои льда и снега в Монголии тают, обнажая прежде неведомые специалистам артефакты. Но многие из них могут "протухнуть", не дождавшись археологов.

Об этой проблеме рассказал археолог Уильям Тейлор. В прошлом году в экспедиции к монгольским ледникам ему и его коллегам удалось обнаружить множество деревянных артефактов, но большинство из них были к этому времени в очень плохом состоянии, лишённые конверсирующего воздействия льда.

В экспедиции, проведённой на ледниках Западной Монголии в этом году, Тейлор и другие археологи открыли скелеты животных (вероятно, дичи) и копья, относящиеся к периоду ещё до Бронзового века, верёвку из конского волоса и бронзовый наконечник стрелы возрастом около трёх тысячелетий.

Характерно, что их проводник, не обладая никакими археологическим навыками или оборудованием, сумел найти стрелу, относящуюся к эпохе Чингисхана — её тоже обнажили отступающие льды.