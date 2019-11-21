Пятую фундаментальную силу Вселенной открыли физики из Венгрии

Пятую фундаментальную силу Вселенной обнаружили венгерские физики. В ходе опытов они открыли уникальный бозон.

Напомним, сейчас физики выделяют четыре фундаментальных взаимодействия: гравитационное, электромагнитное, а также сильное и слабое ядерные взаимодействия. Каждому из них соответствует свой бозон (правда, гравитационный пока не удалось обнаружить).

Учёные из Венгерского института ядерных исследований впервые обнаружили новый вид взаимодействий в 2016 году. В ходе изучения света, возникающего при ядерном распаде бериллия-8, обнаружилось, что электрон и позитрон этого излучения отталкивались друг от друга на значительно больший угол, чем должны бы были в теории. Физики не обнаружили нарушений в ходе эксперимента, потому предположили, что имеют дело с ранее неизвестной силой.

Теперь же при эксперименте с атомами гелия физики вновь обнаружили, что угол, по которому расходятся частицы, не соответствует теоретической модели.

В обоих случаях обратные расчёты показали, что при распаде атомов таким образом мог возникнуть крайне короткоживущий бозон массой около 17 мегаэлектронвольт. Поэтому загадочную частицу обозначили как X17.

Для подтверждения открытия потребуются ещё долгие исследования, признают учёные, но его введение в научный обиход может изменить наше представление о Вселенной.