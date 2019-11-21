Червь-паразит из Сибири может провоцировать рак

Кошачья двуустка, распространённый паразит из Западной Сибири, может стать причиной рака желчных протоков. Это подтвердили опыты специалистов ФИЦ "Институт цитологии и генетики СО РАН".

Учёные уже знали, что кошачья двуустка является причиной описторхоза — опасного заболевания печени. Теперь выяснилось, что генотоксичные выделения этого паразита вызывают воспаление желчных протоков человека и предраковые мутации, которые в итоге могут привести к холангиокарциноме — злокачественной опухоли.

Как показали исследования, в присутствии двуустки клеточная миграция ускоряется в шесть раз и становится беспорядочной, что говорит о её злокачественном характере. Тип клеток также изменяется на свойственный раковым образованиям.

Учёные надеются, что их исследование привлечет дальнейшее внимание к связи описторхоза и холангиокарциномы.