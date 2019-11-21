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Источник Правда.Ру

Российские учёные создали солнечную батарею из белков и квантов

Эврика » Изобретения

Аналог солнечной батареи, основанный на белках одноклеточных организмов, создали физики из МИФИ. Он может вырабатывать энергию даже при отсутствии видимого глазу света.

Бактериодопсины лежат в основе жизни примитивных архей и, подобно хлорофиллу у растений, перерабатывают энергию света в энергию химических связей. Им, однако, не нужен для этого кислород, что позволяет одноклеточным существовать в агрессивных средах, кроме того, бактериодопсин в процессе своей работы меняет цвет в мельчайшие доли секунды, а значит, может найти применение в голографических процессорах.

Специалисты Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" разработали светочувствительную ячейку на основе этого белка, добавив к нему так называемые квантовые точки. Они способны усилить свет, превращая два фото с низкой энергией в один фотон с высокой и передавать напрямую бактериодопсину. При этом точки захватывают свет в очень широком диапазоне, от инфракрасного до ультрафиолетового.

В результате такого междисциплинарного подхода учёные МИФИ создали нано-био-гибридный материал, значительно превосходящий аналоги и имеющий значение не только для солнечной энергетики, но и для обработки оптической информации. О ходе исследований российские учёные отчитались в издании Biosensors and Bioelectronics.

Темы мифи биоинженерия солнечная энергетика
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