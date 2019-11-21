Мощнейший гамма-всплеск зафиксировал телескоп на Канарах

Самый мощный в истории астрофизических наблюдений гамма-всплеск зафиксировала обсерватория MAGIC в январе этого года. Его мощность доходила до 1000 миллиардов электронвольт.

Гамма-всплески — самые мощные известные науке виды взрывов, испускающие больше энергии за несколько секунд, чем наше Солнце на протяжении всего его существования. Несмотря на их мощность и сравнительную частотность (учёные считают, что в видимой с Земли части Вселенной происходит примерно один всплеск в сутки), наблюдать гамма-всплески трудно. Гамма-излучение не проникает в земную атмосферу, поэтому его наблюдают с планеты опосредованно, по излучению Черенкова-Вавилова, возникающему от воздействия гамма-лучей на неё. Но таким образом сложно найти мгновенные вспышки излучения.

Тем не менее, в течение всего полугода два черенковских телескопа зафиксировали мощные гамма-всплески. Причём обнаруженный телескопом MAGIC с острова Пальма всплеск оказался самым мощным за всю историю наблюдений: от 0,2 до 1 тэраэлектронвольт (то есть от 200 до 1000 миллиардов электронвольт). Для сравнения, видимый свет находится в пределах 1-3 электронвольт.

Причины гамма-всплесков пока точно не установлены. Астрофизики предполагают, что их могут испускать массивные сверхновые, коллапсируя в чёрные дыры.