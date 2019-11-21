Путин: безработица в России рекордно снизилась в 2019 году

Президент России Владимир Путин высказался по поводу снижения уровня безработицы в РФ до 4,6%.

"Относительно ситуации на рынке труда, то наблюдается падение безработицы: в среднем, за январь-сентябрь она составляла 4,6% от экономически активного населения. Это самый низкий показатель в современной истории нашей страны", — цитирует информагентство ТАСС главу государства.

Об этом Путин говорил в ходе пленарного заседания инвестиционного форума "Россия зовет!".

"Несмотря на сокращение темпов глобального роста, в РФ сохраняется положительная экономическая динамика. В 2018-м году прирост ВВП составлял 2,3%, за первые 9 месяцев 2019 года он скромнее — 1,1%, но со II полугодия, согласно оценкам Минэкономразвития, фиксируется некоторое ускорение роста", — пояснил президент.

Напомним, в конце октября был обнародован рейтинг, из которого вытекало, что по результатам июня-августа наиболее низкий уровень безработицы отмечался в Москве, а самый высокий — в Республике Ингушетия. В целом, в 38-ми областях России показатель безработицы ниже, чем в среднем по всей стране.