Исследователь насекомых обнаружил их на фото с Марса

Энтомолог Уильям Ромозер увидел на фотографиях, сделанных на Марсе, насекомых. Возможно, именитый исследователь стал жертвой распространённой зрительной иллюзии.

Уильям Ромозер занимает должность профессора энтомологии в Университете Огайо уже 45 лет. Он также выступил автором выдержавшего четыре переиздания учебника по своей дисциплине, сотрудничал с НИИ инфекционных заболеваний армии США.

Рассматривая фото, сделанные марсоходом Curiosity, именитый энтомолог увидел на них очертания насекомых, причём не только окаменелых, но и живых и движущихся. Он заявил, что рассмотрел экзоскелеты, суставчатые конечности и даже крылья. Ромозер подчеркнул, что на Земле выделить шесть ног и три сегмента тела достаточно, чтоб идентифицировать увиденное создание как насекомое, и те же критерии справедливо применять к Марсу.

Помимо существ, напоминающих жуков и пчёл, Ромозер обнаружил на одном из снимков даже окаменевшую змею.

Исследование Ромозера опубликовано на сайте Университета Огайо.

Весьма вероятно, что маститый учёный просто стал жертвой парейдолии — так психологи называют явление, при котором люди распознают конкретные иллюзорные образы в случайных формах. Большинство людей сталкивались с подобным явлением в быту, а в связи с Марсом парейдолия особенно распространена: примерами могут служить знаменитое "марсианское лицо" или прогремевшая в СМИ в августе "марсианская Мона Лиза". Портал Science Alert уже успел предположить, что огромный профессиональный опыт сыграл с Ромозером злую штуку, и он по привычке увидел насекомых в случайной эрозии грунта.