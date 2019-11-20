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Источник Правда.Ру

Тысяча моржей надолго обосновалась на Ямале ради моллюсков

Эврика » Гипотезы

Свыше тысячи моржей устроили лежбище близ мыса Харасавэй в Ямало-Ненецком автономном округе. Причиной тому может быть изобилие питательных моллюсков.

Такое предположение высказал в среду глава Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих Андрей Болтунов. По его словам, на месте лежбища моржей исследователи обнаружили гренландского зубчатонога — этот крупный моллюск является одним из излюбленных моржиных лакомств. Он обитает на небольших глубинах, так что, если зубчатоногов у берегов Харасавэя действительно много, это объясняет, почему моржи не отплывают больше чем на 3-0 метров от лежбища, что для них нехарактерно.

Болтунов подчеркнул, что потребуются дополнительные исследования, чтоб подтвердить эту версию. Ранее он заявлял, может уйти до трёх лет на выяснение причин необычного поведения ластоногих.

Напомним, впервые информация о необычном скоплении моржей в этом районе появилась в начале октября. Хотя обычно эти животные не остаются на одном лежбище дольше трёх дней, в этом случае они обосновались в окрестностях Харасавэя надолго — более того, их количество росло. Редкое явление привлекло внимание местных специалистов.

Темы морж моллюск ямало-ненецкий автономный округ
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