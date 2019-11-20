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Источник Правда.Ру

Магнитные явления в атмосфере Земли оказались тесно связаны между собой

Эврика » Гипотезы

Российские физики из лаборатории Полярного геофизического института в городе Апатиты изучили связь так называемых протонных высыпаний и геомагнитной активности Земли.

Протонные высыпания — явление, при котором заряженные частицы из солнечной плазмы, захваченной геомагнитной ловушкой на орбите, попадают в верхние слои земной атмосферы. Эти высыпания могут быть спровоцированы магнитными бурями, а также "солнечным ветром", приносящим частицы со светила.

Отечественные исследователи воспользовались данными с низкоорбитальных спутников Национального управление океанических и атмосферных исследований США. Их зоны наблюдений перекрывают всю земную поверхность, поэтому физики смогли создать полную карту протонных высыпаний в течение полугода.

Анализ этих данных показал, как связаны высыпания с широтой, долготой и местным временем, а также с геомагнитной активностью, информацию о которой получали от местных наблюдательных станций. Как выяснилось, есть параллель между протонными высыпаниями и другим явлением — ионно-циклотронными волнами.

Как подчеркнул руководитель исследовательского проекта Андрей Демехов, высыпания в свою очередь тесно связаны с активностью радиационных поясов. Таким образом, работа российских физиков подтверждает взаимосвязь большинства электро-магнетических явлений в атмосфере нашей планеты и околоземном пространстве, включая магнитные бури.

Поскольку магнитные бури способны выводить из строя и мешать нормальной работе техники как на орбите, так и на земной поверхности, возможность прогнозировать эти явления весьма важна. Вопрос о влиянии бурь на здоровье человека остаётся дискуссионным.

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Магнитные явления в атмосфере Земли оказались тесно связаны между собой
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