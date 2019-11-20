Австралийские астрофизики нашли взорвавшиеся звёзды в центре Галактики

Астрофизики из Австралии изучили центр нашей галактики с помощью низкочастотного радиотелескопа. Они обнаружили следы 27 массивных звёзд, взорвавшихся тысячи лет назад.

Радиотелескоп Murchison Widefield Array провёл съёмку в частотном диапазоне 72-231 МГц. В будущем он станет составной частью гигантского телескопа Square Kilometre Array, с помощью которого учёные рассчитывают сделать ещё больше таких же открытий.

Ранее астрофизики могли обнаружить лишь сравнительно молодые сверхновые; на большом расстоянии их удавалось найти, только если звёзды взрывались в очень плотной среде. 27 открытых в Галактическом центре сверхновых нельзя было найти прежними методами, но теперь учёные знают, что центр Млечного пути является перспективной зоной для дальнейших поисков таких звёзд.

"Мы как будто заглянули в прошлое Млечного пути", — с энтузиазмом заявила Наташа Херли-Уокер, руководительница исследования.