Древнейшая статуэтка в Сибири найдена на Алтае

Небольшую статуэтку из мамонтового бивня обнаружили на Алтае специалисты из Института археологии и этнографии. Это самое древнее изображение такого рода, найденное на территории Сибири.

Небольшая фигурка длиной чуть более четырёх сантиметров, изображает так называемого тигрольва — правда, голова животного утрачена. Статуэтка представляет зверя в динамичной позе, а на её боку учёные обнаружили остаточные следы охры — вероятно, так автор пытался изобразить кровоточащую рану.

Как подчеркнул заведующий отделом археологии каменного века Михаил Шуньков, ранее известные зооморфные скульптурные изображения из Сибирии относились к 23 тысячелетию до нашей эры или более позднему периоду. Точная датировка фигурки тигрольва ещё не установлена, но она была обнаружена на слое возрастом в 45 тысяч лет, согласно данным радиоуглеродного анализа, и сама фигурка не может быть младше 30 тысяч лет. Кости реальных пещерных львов были обнаружены в том же слое

Интересно, что в окрестностях Денисовой пещеры, где археологи сделали эту находку, мамонты не водились, то есть материал для неё принесли примерно за сто километров, передаёт издание "Наука в Сибири".