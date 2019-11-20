Пригодные для жизни планеты могут вращаться вокруг двойных звезд

Планеты с устойчивой осью вращения, являющейся важным условием появления жизни, могут быть более распространены, чем считалось раньше. К таким выводам пришли специалисты из Технологического института Джорджии в США.

Астрофизики смоделировали аналогичные Земле экзопланеты в системах с двойными звёздами. Оказалось, что в 87% случаев ось вращения планеты будет устойчивой, что способствует предсказуемому климату и помогает небесному телу сохранять атмосферу на протяжении очень долгого времени. Так, по некоторым теориям именно изменение угла вращения Марса привело к тому, что его атмосфера непригодна для жизни.

Так как около половины звёзд являются двойными, выводы американских астрофизиков можно применить к огромному количеству звёздных систем. Таким образом, предполагаемое число планет во Вселенной, на которых возможно развитие жизни, ощутимо возрастает.

Наклон оси вращения Земли за последние 41 тысячу лет изменилась лишь чуть более чем на два градуса. Более серьёзные изменения сделали бы нашу планету такой же безжизненной, как её соседи по Солнечной системе.