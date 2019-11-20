Археологи из Крыма отправляются к берегам Сирии

Российские археологи готовятся к подводно-археологической экспедиции у берегов Сирии. Об этом рассказал завкафедрой Севастопольского государственного университета Виктор Лебединский.

Трёхлетний договор с департаментом древностей и музеев сирийского Минкульта уже заключён, сообщил он. Лебединский также отметил, что подобная миссия на Ближнем Востоке пока является для российских вузов случаем уникальным, передаёт "РИА "Новости". Учёный выразил надежду на многолетнее развитие этого проекта.

Крымские археологи уже побывали в Сирии и наметили план экспедиции. К основной её части приступят в ближайшие месяцы.

Поиски будут вестись в Средиземном море, близ побережья провинции Тартус. В ней останутся и все находки — территории Сирии древности не покинут.