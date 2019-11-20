Элементы органической жизни обнаружены на метеоритах

На двух метеоритах обнаружены биологически важные сахара — одна из основных составляющих биологической жизни. Возможно, именно такие гости из космоса когда-то дали толчок к возникновению живых организмов на нашей планете.

Исследователи из Университета Тохоку в Японии нашли на двух богатых углеродом метеоритах сахара, в том числе и рибозу. Это вещество является основой РНК, которую многие учёные считают первой макромолекулой, способной самовоспроизводиться, то есть последним шагом к появлению жизни в собственном смысле.

Ранее на метеоритах уже находили такие важные элементы органической жизни, как нуклеиновые основания и аминокислоты. С добавление к этому списку сахаров можно утверждать, что на астероидах, от которых откалываются эти метеориты, имеются все необходимые составляющие будущей органики.