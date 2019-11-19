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Источник Правда.Ру

На Кубани нашли древний нож, которому 2,5 тысячи лет

Эврика » Открытия

При строительстве новой железнодорожной ветки в Крым близ станицы Бузиновской Выселковского района обнаружили древнее захоронение. На место сразу приехали археологи и начали проводить раскопки. На глубине 1,2 метра они обнаружили погребенное тело мужчины с тарелкой, изготовленной из нижней части горшка.

Скелет изучают антропологи, чтобы определить примерный возраст захоронения. По словам археологов, сделать это не так уж просто, поскольку на этой территории долго время проживали скифоиды (племя, близкое к скифам) и использовали грунтовый и курганный метод захоронения умерших.

Также исследователям удалось обнаружить и другие предметы быта: пряжку от конской упряжи, фрагменты керамической посуды, обломки греческой амфоры, наконечники стрел и нож. Примечательно, что нож очень хорошо сохранился. Из-за этого археологи сделали вывод, что он изготовлен из качественного сплава. По приблизительным подсчетам, находка пролежала в земле около 2,5 тысячи лет.

Руководитель экспедиции, археолог ИА РАН, кандидат исторических наук Дмитрий Карпов пояснил, что найденные на месте раскопок наконечники скифских стрел не указывают на то, что здесь в древности жили скифы, поскольку оружие в то время продавалось свободно. Найденные кости животных говорят о том, что на месте раскопок в древнее время были стоянки кочевников.

Темы нож скифы кубань история артефакт раскопки археологи
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