Запасы воды обнаружили на спутнике Юпитера

На Европе, одном из спутников Юпитера, обнаружены паровые гейзеры. Это небесное тело — из числа главных "подозреваемых" при поисках жизни в Солнечной системе. Наличие воды сильно повышает шансы на её обнаружение.

Открытие гейзеров на Европе подтвердили исследователи NASA из Центра космических полётов им. Годдарда. Наличие воды на Европе учёные по косвенным признакам подозревали давно, и вот наконец телескоп Hubble зафиксировал паровые шлейфы. Объём выброшенного пара был таков, что за секунду смог бы наполнить водой плавательный бассейн — именно это позволило заметить гейзер с Земли.

При этом вопрос о наличии на Европе воды в жидком виде остаётся пока неясным, подчёркивают астрономы.

Более точные данные позволить собрать проект Europa Clipper — в 2023 году планируется полёт космического аппарата к Европе, где он подробно и с близкого расстояния исследует поверхность спутника.

Напомним, недавно исследования гейзерных озёр в Эфиопии показали, что даже вода не гарантирует наличие жизни при в целом крайне неблагоприятных условиях.