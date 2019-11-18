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Источник Правда.Ру

"Роскосмос" запатентовал гибридный двигатель для космолёта

Эврика » Изобретения

Роспатент зарегистрировал заявку "Роскосмоса" на схему двигателя, совмещающего свойства воздушно-реактивного и жидкостного ракетного аналогов. Описание устройства появилось на сайте ведомства.

Двигатель можно будет использовать на самолёте, который сможет взлетать с обычного аэродрома и уже в воздухе, набрав ускорение, выпускать ракету непосредственно в космос.

Работа над схожими устройствами ведётся в Великобритании и Соединённых Штатах. Однако отечественная разработка отличается простотой, которой недостаёт западным аналогам.

Технологии "воздушного старта" исследуются уже около 70 лет, но полноценно успешных проектов в этой области практически не было, а единственным практическим применением таких систем остаётся запуск американского Pegasus в 1990 году.

ракета двигатель роскосмос воздушный старт
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