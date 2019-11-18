Американские учёные нашли новое состояние материи

Учёные обнаружили особое состояние материи, которое создают так называемые "куперовские пары"; в нём сверхпроводники ведут себя как обычные металлы. Объяснить это явление физики пока не могут.

Такое состояние, как было известно ранее, возникает в тонкоплёночных сверхпроводниках при сильном охлаждении, но исследователи американского университета Брауна сумели связать его с куперовскими парами, впервые описанными в 1956 году. Так учёные называют связанное состояние двух электронов, обладающих свойством бозона — то есть пребывать одновременно в одном квантовом состоянии, что не свойственно отдельным электронам. Обычно бозоны являются как раз источниками сверхпроводимости, но куперовские пары также способны создавать замкнутые изолированные области внутри сверхпроводника.

В ходе эксперимента, проведённого учёными из Брауна, носители заряда кружились возле проделанных в сверхпроводнике микроотверстий с частотой, соответствующей куперовским парам. Объяснить это в рамках действующей квантово-механической модели, по мнению учёных, нельзя.

Авторы исследования подчеркнули, что у нового состояния материи большое будущее для применения в электронных устройствах.