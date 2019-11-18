Искусственный интеллект научился предсказывать удар молнии

Специалисты из Политехнического института Лозанны в Швейцарии обучили искусственный интеллект предсказывать место, куда ударит молния. Точность предсказаний в рамках получаса достигает 80%.

Собрав данные с 12 швейцарских метеостанций за период с 2006 по 2017, учёные использовали их для обучения ИИ. Теперь, анализируя четыре основных параметра, способствующих появлению молний (давление и температуру воздуха, влажность, а также скорость ветра), машина способна предсказать, куда ударит молния в радиусе 30 километров от метеостанции, к данным которой ИИ имеет доступ.

Учёные подчеркнули, что такого результата удалось добиться впервые. Другие предсказательыне системы, используемые для молниезащиты, требуют данных со спутников, тогда как новая швейцарская разработка относительно проста и может использоваться в том числе ив районах вовсе без спутниковой связи — достаточно самых базовых метеоданных.

Новая система найдёт применение в проекте Laser Lightning Rod, направленном на использование лазера для молниезащиты нового типа.