Крымский астроном-любитель открыл вторую комету за два месяца

Крымский астроном-любитель открыл ранее неизвестную комету в Солнечной системе, сообщает ТАСС.

Геннадий Борисов, житель посёлка Научный, сделал открытие в начале этого месяца, а сейчас его официально подтвердил Международный астрономический союз. Новое небесное тело получило наименование C2019V1 (Borisov). Теперь за кометой будут наблюдать, чтоб точно определить её орбиту.

Предыдущее открытие, на сей раз межзвёздную комету, Борисов сделал всего два месяца назад. Это был первый случай обнаружения межзвёздной кометы при наблюдении с Земли. Всего же астроном-любитель открыл девять небесных тел. Интересно, что при этом он использовал исключительно собранные им самим телескопы.