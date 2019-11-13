Гигантские пингвины обитали в Новой Зеландии

Палеонтологи обнаружили останки нового вида гигантских пингвинов на Северном острове в Новой Зеландии. Об открытии рассказал сотрудник новозеландского Университета Мэсси Саймон Джиованарди в ходе палеонтологической конференции в Брисбене, сообщает Science Daily.

Ранее неизвестный вид ископаемых пингвинов обладал более вытянутым телом и удлинённым клювом в сравнении с современными разновидностями. Он достигал примерно 160 сантиметров в длину и весил, по предположениям палеонтологов, до 80 килограммов. Напомним, размеры самой крупной из ныне существующих разновидностей этих водоплавающих птиц, императорского пингвина, не превышают 120 сантиметров.

Большинство ранее обнаруженных в Новой Зеландии ископаемых останков гигантских пингвинов были сосредоточены на Южном острове, и описанная Джиованарди находка является самым полным скелетом пингвина такого возраста с Северного острова.

Учёные описали несколько разновидностей ископаемых пингвинов-гигантов, некоторые из которых достигали двухметрового роста. Дальнейшее исчезновение огромных пингвинов связано, вероятно, с тем, что их экологическую нишу заняли морские млекопитающие, с которыми птицы не смогли конкурировать.