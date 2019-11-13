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Источник Правда.Ру

Ученые определили, что галактики движутся согласованно

Эврика » Гипотезы print

Учёные из Южной Кореи обнаружили согласованность в движении галактик, находящихся на расстоянии одного мегапарсека друг от друга. Дать убедительное объяснение этому феномену астроному пока не могут. Результаты исследования специалисты из Корейского института астрономии и космических наук опубликовали в The Astrophysical Journal.

Исследовав паттерны движения 445 галактик, астрономы обнаружили, что чаще всего у тех из них, что вращаются в направлении Земли, ближайшие "соседи" вращаются схожим образом, и наоборот. Как отметили исследователи, это должно быть связано с воздействием какой-то более масштабной структуры, так как невозможно, чтоб галактики, находящиеся в 20 световых годах друг от друга, влияли на соседей непосредственно.

Корейские астрономы подчеркнули, что потребуются более тщательные исследования, чтоб сделать достоверные предположения о природе этой структуры. Они добавили, что никакие прогностические модели не смогли предсказать подобных результатов.

Темы галактики южная корея астрофизика
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Ученые определили, что галактики движутся согласованно
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