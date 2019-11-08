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«Диссернет» может уничтожить РАН

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Легитимность грядущих выборов в РАН может оказаться под вопросом, активисты «Диссернет» устроили в академии скандал, что не просто обострило ситуацию, но и поставило под сомнение итоги выборов.

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Положение дел в Российской академии наук сейчас весьма плачевное, такого «кризиса жанра» не наблюдалось за всю почти трехсотлетнюю историю учреждения. Пожалуй, впервые со времен спора Ломоносова и Миллера на российских академиков пытаются оказать, в том числе, и иностранное давление, причем не стесняясь ни скандала, ни шантажа.

Причиной общественной дискуссии развернувшейся сейчас в СМИ и соцсетях стала очередная выходка небезызвестного «Диссернета». Прославившееся на разоблачениях научных работ политиков и чиновников движение, добралось теперь до академиков. Собравшиеся здесь кандидаты наук теперь кошмарят высшие круги отечественной науки.

Адепты «Диссернета», о существовании которых никто и не знал, набросились на академиков, обвинили их в плагиате и прочих грехах. Формальную легитимность обвинениям придает то, что, теперь никто уж не вспомнит как, но как-то активисты «Диссернета» вошли в состав комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Изначально речь шла о борьбе с разного рода фальсификациями. Никто и не предполагал, что работу комиссии используют как повод для скандала против РАН и российских ученых.

Напомним, «Диссернет» впервые о себе заявил в 2013 году, тогда «жертвами» сетевого сообщества стали известные люди, публикующие научные работы и защищающие диссертации. В «Диссернет» входят независимые люди, чаще резиденты Запада. Многие из них являются научными деятелями, некоторые - блогеры и представители оппозиционных СМИ, сам сайт базируется на территории США, где, кстати, живет и глава объединения Сергей Пархоменко. Кем финансируется организация неизвестно. Предполагается, что все разоблачения проводятся на деньги западных грантов. Впрочем, неформальный статус «Диссернета» не дает возможности Минюсту объявить его иностранным агентом.

«Диссернет» считает своей миссией - борьбу с некачественными диссертациями. Методика борьбы следующая: научные публикации того или иного ученого сверяются с текстами из Сети, то есть они прогоняются через программы антиплагиата, если совпадения найдены, то автора клеймят как плагиатора. Если имя «жертвы» хоть сколь-нибудь известно общественности, то в прессе разоблачение подается как настоящая сенсация.

Впрочем, с тем, что происходит дальше, широкую публику предпочитают не знакомить. А дальше каждая из подобных нападок «Диссернета» подробно разбирается в научных кругах, на научных и диссертационных советах, где уже настоящие ученые, а не любители общественники определяют, внес ученый вклад в науку или нет.

В конце концов, еще никто не запрещал цитировать в своих работах предшественников, тем более, что продвижение науки без этого просто не возможно, и каждый ученый не может и не должен начинать свою работу с повторного открытия и доказательства законов Архимеда или Ньютона. Именно поэтому большинство компьютерных разоблачений «Диссернета» не находят подтверждения и поддержки в научных кругах.

Дмитрий Ливанов, который ранее занимал пост министра образования, в 2014 году дал интервью «Коммерсанту», где подчеркнул, что результаты проверок диссертаций сообществом не могут служить основанием для того, чтобы считать работу заимствованием. По его словам, заключение должно быть выполнено квалифицированными людьми, а не компьютерной программой.

Есть и еще одна проблема. Декларируя как бы благие цели - борьбу за чистоту науки - «Диссернет» не скрывает своей прозападной ориентации, политической ангажированности и нацеленности на скандал.

Какое-то время складывалось впечатление, что «Диссернет» канул в небытие, но прямо перед выборами в РАН, которые пройдут впервые за несколько лет, дала о себе знать комиссия по фальсификациям. На сайте учреждения был опубликован доклад с перечнем из 57 кандидатов, которых уличили в научной недобросовестности. При этом в черном списке оказались фамилии известных ученых, членов-корреспондентов РАН, претендующих на следующую ступень иерархии в научном сообществе. Эти люди, делающие российскую науку, имеют безупречную научную репутацию.

В «Диссернете» не скрывают, что именно эта организация стоит и за комиссией по фальсификациям, и за публикацией доклада. И тут возникает правомерный вопрос: все названные в списке имена давно и хорошо известны в научной среде, их работы открыты, и если «Диссернет» так жаждет очистить российскую науку от псевдоученых, то почему свои разоблачения опубликовал именно в канун выборов в РАН? Ведь времени разобраться с каждым из опубликованного списка поодиночке, было достаточно. Почему кто-то, скажем, в статусе член-кора РАН до сих пор «Диссернет» устраивал, а уже в статусе академика нет?

Оставим в стороне вопрос, почему организация существующая, как сообщается, на западные гранты, так озабочена чистотой российской науки? В других академиях все в порядке, проблем нет? Или члены «Диссернета» иностранных языков не знают?

Публикация «черного списка» вызвала волну возмущения в РАН. Интриги в научной, как и в любой творческой среде не редкость, но этика учреждения требует все же в спорных ситуациях вести себя сдержанно. Научный спор - это все-таки не скандальное шоу по телевизору. Позицию членов Академии выразил президент РАН - академик Сергеев, который осудил публикацию списка. Тем более что подобная публикация непроверенной информации противоречит положениям о деятельности Академии, а также не соответствует ее уставу. А обличения доклада, действительно, не нашли подтверждения в экспертных комиссиях академии, куда они были переданы для проверки.

НА этом в истории можно было бы поставить точку. Все, что могли борцы «Диссернета» сделать для того, чтобы помешать выборам, они казалось, сделали. Но успокаиваться они не стали и предъявили РАН  ультиматум, что все претенденты попавшие в их доклад должны быть сняты с выборов. В ином случае они пообещали устроить грандиозный скандал на общем собрании.

Сразу возникает вопрос, а кому выгоден скандал? Главой комиссии по фальсификациям является В.А. Васильев, выдающийся математик, но его мало кто воспринимает всерьез, поскольку он неравнодушен к скандалам и такая история могла бы оказаться вполне в его стиле. Однако источники в аппарате РАН считают, что Васильев - только прикрытие, а истинный бенефициар - вице-президент Академии Алексей Хохлов, без протекции которого активистам «Диссернета» не удалось бы проникнуть в комиссию РАН. Хохлов является рядовым членом комиссии по фальсификациям, но считается, что он не только координирует действия Васильева, но лично составлял список ученых, которые стали мишенями «Диссернета». Это кстати, объясняло бы столь массовую и спонтанную атаку общественников на ученых, которые, как говорится, еще вчера их не интересовали.

Ну, и ситуация, конечно же, полностью устраивает зарубежных покровителей «Диссернета», и российских разрушителей отечественной науки. И хотя детали интриги станут известны в ближайшем будущем, сейчас уже ясно, что, когда случайные люди, не имеющие авторитета и веса в науке, начинают критиковать академиков, в работе которых ничего не понимают, речь идет о ликвидации Российской академии наук, как дееспособной организации.

Темы ран диссернет академия наук комиссия по фальсификации
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