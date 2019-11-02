Группа международных археологов под руководством Антонио Родригеса-Идальго из Барселонского университета нашла ожерелье возрастом 39 тысяч лет. Находку обнаружили на северо-востоке Испании в пещере Кова Форадада.
Исследователи считают, что украшение принадлежало неандертальцам. Ожерелье изготовлено из когтей Императорского орла (Aquila adalberti). Археологи предполагают, что неандертальцы использовали нижние конечности птиц, которые не представляли пищевой ценности, в качестве культурных или ритуальных предметов.
Всем хорошо известно, что для нормальной и долговечной работы двигателя автомобиля надо следить за его состоянием и вовремя делать техническое обслуживание. Но есть еще один фактор, который не менее важен при эксплуатации мотора. Это правильный запуск. Вот о проблемах, связанных с запуском двигателя, мы поговорим в нашей статье.