В Испании нашли ожерелье, которому 39 тысяч лет

Группа международных археологов под руководством Антонио Родригеса-Идальго из Барселонского университета нашла ожерелье возрастом 39 тысяч лет. Находку обнаружили на северо-востоке Испании в пещере Кова Форадада.

Исследователи считают, что украшение принадлежало неандертальцам. Ожерелье изготовлено из когтей Императорского орла (Aquila adalberti). Археологи предполагают, что неандертальцы использовали нижние конечности птиц, которые не представляли пищевой ценности, в качестве культурных или ритуальных предметов.