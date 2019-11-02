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В Испании нашли ожерелье, которому 39 тысяч лет

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Группа международных археологов под руководством Антонио Родригеса-Идальго из Барселонского университета нашла ожерелье возрастом 39 тысяч лет. Находку обнаружили на северо-востоке Испании в пещере Кова Форадада.

Исследователи считают, что украшение принадлежало неандертальцам. Ожерелье изготовлено из когтей Императорского орла (Aquila adalberti). Археологи предполагают, что неандертальцы использовали нижние конечности птиц, которые не представляли пищевой ценности, в качестве культурных или ритуальных предметов.

Темы птицы ритуал культура ожерелье археологи кова форадада императорский орел антонио родригес-идальго
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