В Японии оживили мертвый мозг на несколько недель

Японские ученые потрясли мир: они смогли сохранить жизнеспособность мозговой ткани мышей в течение 25 дней после того, как ее извлекли из черепа грызунов, сообщает Science Alert.

Специалисты применили инновационный метод, который заключается в том, что используется микрожидкостное устройство, которое доставляет питательные жидкости к тканям через миниатюрный канал. Для решения данной проблемы высыхания, ученые применили специальную мембрану, способную обеспечить оптимальное увлажнение.

В ходе проведения опыта жидкость перемещалась через полупроницаемый канал, состоящий из пористой мембраны, со сплошными стенками из полидиметилсилоксана. Благодаря питательной среде, проходившей через мембрану, поддерживалась влажность мозговой ткани, а также осуществлялся эффективный газообмен между клетками мозга.

Выяснилось, что грызуны, у которых ученые изъяли мозговые клетки, были генетически модифицированы так, что биоритмы в мозге и процесс выработки флуоресцентного белка были взаимосвязаны. По данным специалистов, флуоресцирование происходило на протяжении 25 дней. Исследователи выяснили, что активность мозговой ткани может достигать 100 дней.

Специалисты считают, что данный метод применим для трансплантации органов, благодаря чему можно будет спасти жизни многих людей.

Фото: pravda.ru

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