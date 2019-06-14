В Историческом архиве дворянства в испанском Толедо было обнаружено письмо, в котором рассказывается у путешествии Христофора Колумба в "Индию". Это первый документ, который подтверждает факт экспедиции Колумба.
Авторство письма приписывают португальскому королю Жуану II. Исследователи считают, что он написал письмо когда находился вместе со своим ближайшим окружением в Лиссабоне в 1493 году. Жуан II писал о прибытия Колумба в порт Лиссабона Фердинанду Арагонскому, который тогда находился в Барселоне вместе со своей женой - королевой Кастилии Изабеллой.
Письмо было обнаружено только сейчас, поскольку тогда в Кастилии не было королевской канцелярии и важные государственные документы хранились в личных архивах придворных.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что итальянские ученые вновь пытались опровергнуть первенство Христофора Колумба в открытии американских земель.
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