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Источник Правда.Ру

Названы рекордно высокие цены на жилье в пяти городах России﻿﻿

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Эксперты составили рейтинг самого дорогого вторичного жилья в 5 городах России — Казани, Екатеринбурге, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве, передает РБК.


Названы адреса самого дорогого жилья в Москве...

Сообщается, что в Казани самым дорогим жильем с ценой предложения в 139 млн руб. стала квартира площадью 360 кв. м. Она расположена на ул. Касаткина напротив Казанского кремля, Петропавловского собора и мечети Кул-Шариф.

Самым дорогостоящим предложением в Екатеринбурге стал пентхаус за 150 млн руб. Пятикомнатная квартира площадью 240 кв. м с отделкой находится в клубном доме на ул. Хохрякова. В стоимость квартиры входят два машино-места на паркинге.

Самое дорогое жилье в Сочи можно приобрести за 290 млн руб. Площадь 6-комнатной квартиры — 320 кв. м. Она находится на 20 этаже новостройки в непосредственной близости от концертного зала "Фестивальный", центральной набережной и аквапарка. 

Самая дорогая квартира в Санкт-Петербурге оценивается в 680 млн руб. Жилье находится в элитном клубном доме на набережной Кутузова. Четырехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью около 500 кв. м расположена на первом этаже четырехэтажного двухсотлетнего особняка.

Самое дорогое жилье в российской столице находится в гостиничном комплексе "Москва" на Охотном ряду. Апартаменты размером 530 кв. м на 14 этаже имеют свободную планировку. Из окон открываются виды на здание Госдумы и Манежную площадь. Стоимость — 1,7 млрд руб.

Фото: cian.ru

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