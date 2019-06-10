Рост цен на вторичное жилье в России замер﻿

Средняя стоимость вторичного жилья в России практически не меняется, пишет "Коммерсант". За последний месяц показатель вырос всего на 0,4% и составил почти 64 тыс. руб.



Цены на жилье вторичного рынка перестали расти...

Как отмечают эксперты, крупные города продемонстрировали практически нулевую динамику. В условиях падающего спроса собственники с индексируют цены. С другой стороны, города с большой долей вторичного предложения в новостройках становятся точками роста цен.

Рост цен на вторичное жилье в России почти остановился. В июне относительно мая заметнее всего, на 2%, подорожало вторичное жилье в Самаре и Волгограде, до 63,3 тыс. и 51,8 тыс. руб. за кв. м соответственно.

В Воронеже и Екатеринбурге цены за месяц выросли на 1%, до 50,6 тыс. и 73,7 тыс. руб.за кв. м. Вторичное жилье в Краснодаре за месяц подешевело на 2%, до 62,1 тыс. руб. В остальных регионах динамика оказалось нулевой.

По мнению аналитиков, заметнее всего в настоящее время дорожает жилье в городах, где идет активное строительство. Там, где на рынок выходит много вчерашних новостроек, которые становятся "свежей вторичкой".

Фото: newizv.ru

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