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Ученые смогли вернуться во времени на одну секунду назад

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Группа ученых из Швейцарии, США и России заставила квантовый компьютер вернуться на одну секунду назад во времени. Об этом сообщило научное издание Scientific Reports.

Ученые смогли вернуться во времени на одну секунду назад. 400656.jpeg

Своими действиями ученые нарушили второй закон термодинамики.

"Исследования специально были направлены на выявление противоречий во втором законе термодинамики, который указывает на различия между прошлым и будущим. Теперь мы обнаружили, что есть третья составляющая, способная повернуть ось и двигаться в другую сторону", — указывают исследователи.

Ученые также ссылаются на "стрелу времени". Это понятие подразумевает, что время может двигаться только в одну сторону — вперед. Поэтому "перемотать" его назад невозможно. Это понятие вместе с постоянно увеличивающейся хаотичностью вселенной образует второй закон термодинамики.

Однако ученый из Московского физтеха в Долгопрудном Гордей Лесовик уже на протяжении трех лет трудится над теорией, которая должна поменять наше представление о времени. Он утверждает, что квантовый уровень может нарушать второй закон термодинамики.

Недавно ученым был проведен эксперимент, который подтверждает то, что время может повернуться в спять для одной из частиц под управлением квантовой физики. Для исследования он использовал квантовый компьютер компании IBM.

После объединения нескольких кубитов, ученые заполнили их наборами чисел и начали повышать уровень хаоса в квантовой системе. После достижения определенного уровня хаоса, кубиты переходили в распоряжение программы, которая пыталась вернуть их к исходному положению. На удивление ученых, у них это получилось, хоть и на мгновенье.

Группа ученых планирует продолжить исследования и создать более эффективные алгоритмы для управления временем.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о теории профессора Массачусетского технологического института Брэдфорда Скоу, который утверждает, что прошлое, настоящее и будущее существуют рядом.

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Темы США время физика ученые Россия Швейцария исследования термодинамика
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