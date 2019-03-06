Ялта и Севастополь лидируют по стоимости жилья на юге России﻿

Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройке и на вторичном рынке в Севастополе и республике Крым являются самыми высокими среди регионов Южного федерального округа (ЮФО), сообщает РИА Новости
По словам руководитель Крымстата Ольги Балдиной, цена в Севастополе и республике Крым является самой высокой. Даже выше, чем в среднем по стране.
По данным ведомства, стоимость квадратного метра жилья в новостройках Севастополя составляет 65,8 тысячи рублей. В Крыму — 55,7 тысячи рублей.
На вторичном рынке Севастополя квадратный метр жилья стоит 66,6 тысячи рублей. В Крыму — 57,2 тысячи.
Эти данные отражают статистику четвертого квартала 2018 года. Для сравнения, средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Астраханской области составляет 42,6 тысячи рублей, в Краснодарском крае — 46,1 тысячи, в Калмыкии — 30,2 тысячи.
Отмечается, что стоимость жилья в республике Крым сильно варьируется в зависимости от региона. Наиболее дорогое жилье традиционно расположено на побережье в районе Ялты.
Фото:boulevard-yalta.ru
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