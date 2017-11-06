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Источник Правда.Ру

Космическое агентство Европы заплатит добровольцам за 60 дней в постели

Эврика

Европейское космическое агентство заплатит добровольцам 12 500 фунтов стерлингов (чуть больше миллиона рублей — прим. ред), чтобы они полежали в постели в течение двух месяцев.

К Марсу на маршрутке

Это не шутка. Исследователи из Франции и Словении планируют провести эксперимент, который выяснит, как повлияют космические путешествия на организм человека.

Об этом рассказало агентство Daily Mail.

"Во время проведения исследования будут сымитированы некоторые аспекты космического полета. Для этого добровольцы проведут в кроватях, угол наклона которых — 6º, 60 дней. Им можно будет двигаться, но непременное условие — хотя бы одно плечо должно касаться кровати всегда — даже во время еды, похода в туалет и мытья", — цитирует издание слова Дженнифер Нго-Ан, члена группы ученых.

Кого ищут ученые?

ЕКА для проведения эксперимента нужны 48 человек. И, как отмечают в организации, найти их — задача непростая.

"Мы получаем много запросов, чтобы быть добровольцем для этих исследований, но большинство просто не отдают себе отчета, что это не шутка, и лежать в постели совсем не так весело, как кажется — удовольствие быстро стирается", — сказала Нго-Ан.

Добровольцы должны быть в хорошей форме

А еще те, кто все же будут принимать участие в эксперименте, должны быть готовы к тому, что им придется испытать на себе "космические нагрузки". Для них разработаны испытания:

  • жизнь в невесомости,
  • жизнь в условиях разреженного воздуха и гипоксии,
  • упражнения в центрифуге,
  • разная сила гравитации и т. п", — говорит Анжелик Ван Омберген, научный координатор ЕКА.

Эксперимент, несомненно, намечается интересный. А не является ли он началом выполнения обещаний, данных британским миллиардером, основателем корпорации Virgi Ричардом Брэнсоном?

Каким — рассказывала "Правда.Ру":

Британский миллиардер пообещал ежедневные прогулки в космос для всех желающих

 Британский миллиардер и основатель корпорации Virgi Ричард Брэнсон пообещал всем желающим полеты в космос каждый день. По словам бизнесмена, который рассчитывает поставить на поток космический туризм, продолжительность полета будет составлять около 10-15 минут.

Поездка в космос обойдется землянам примерно в 250 тысяч долларов. При этом миллиардер не уточнил, куда именно будет совершаться космический перелет.

По информации британских СМИ, оператором регулярных туров станет Virgin Galactic. Инженеры этой "дочки" корпорации Брэнсона занимаются разработкой нового космического аппарата, который и будет отправляться в пилотируемый полет.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в июне над калифорнийской пустыней Мохаве пролетел космический корабль компании Virgin Galactic. Инженеры провели очередной тест космолета, который готовится для суборбитальной перевозки туристов.

О космическом корабле для туристов "Правде.Ру" рассказал Андрей Ионин, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского.

"Проект "Брэнсон" начался еще в 2005 году. Сейчас 2017-й. То есть 10 лет проект развивается, в него надо инвестировать, при этом — без отдачи. Такое возможно только в тех странах, где огромный объем венчурного капитала и где сильно развита на государственном уровне поддержка инновационного развития. Такая страна в мире одна. Поэтому именно там находится Кремниевая долина. Все удивляются этому, но объяснение одно: у Америки огромный объем венчурного капитала, причем свободного. Он не только американский, а со всего мира. Ни в одной другой стране нет таких денег", — считает ученый.

Темы добровольцы исследование европейское космическое агентство
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