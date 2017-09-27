Роспотребнадзор нашёл коронавирусы у "российских" летучих мышей

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили коронавирусы у летучих мышей, обитающих в регионах России. Правда, пока не выяснили до конца, какие именно.

Об этом рассказала Анна Сперанская, руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

По её словам, исследовать летучих мышей, которых принято считать источником COVID-19, Роспотребнадзор начал ещё в августе, чтобы оценить возможные пути распространения вирусов и эпидемические риски.

"Какие-то (пока что неизвестно, какие именно) коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно — предмет исследования. Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов, которые были найдены, так сказать, "заодно", — сказала Сперанская (цитата РИА Новости).

Она уточнила, что летучие мыши не опаснее, чем другие дикие животные, такие как лисы и ежи, которые тоже могут быть переносчиками опасных для человека вирусов.

"Человеку достаточно стараться не трогать летучих мышей, не лезть к ним и не разорять их места обитания", — пояснила Сперанская.

Исследование летучих мышей пока не завершилось, оно будет продолжаться еще около двух лет, подчеркнула специалист.

К слову, российские зоозащитники с наступлением зимы призывают помогать летучим мышам выживать в городских условиях.

Вот, что об этом ранее писала "Правда.Ру"

В Московском зоопарке появится центр помощи для летучих мышей

Московский зоопарк откроет центр помощи летучим мышам. Там будут зимовать мыши, которых найдут и принесут жители столицы, говорится на портале правительства Москвы.

Для животных будет создана специальная прохладная камера с температурой на уровне +5…+7 градусов, комфортная для зимней спячки. Также в реабилитационном центре животных будут лечить, а весной отпустят на волю.

По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, в городе летучие мыши не всегда находят место, где можно укрыться и переждать зиму и в такой ситуации без помощи человека им не обойтись.

Животное может погибнуть от холода и голода, если плохо укроется на период спячки. В естественных условиях летучие мыши обычно выбирают дупла деревьев, пещеры, скальные трещины, а в городах — чердаки домов и вентиляционные ходы.

Сейчас в Москве обитают шесть видов рукокрылых, однако их численность невысока. Все они занесены в Красную книгу Москвы как редкие и исчезающие.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что останки очень необычного динозавра обнаружили палеонтологи Китайской академии наук на северо-востоке Китая в провинции Хэбэй Судя по всему, он обладал не оперёнными, а кожистыми крыльями, похожими на крылья летучей мыши или перепонки белки-летяги.

Руководил группой исследователей профессор Син Сюй из Института Палеонтологии позвоночных и Сяотин Чжэн (из университета Линьи. Среди других открытий профессора Сюя и его подопечных, можно упомянуть об обнаружении четырёхкрылых птиц и самого большого оперённого динозавра.