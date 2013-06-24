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Российские ученые придумали, как выгодно утилизировать мусор

Эврика

Если сжигать вместе промышленные и коммунальные отходы в составе композиционного топлива, то можно сэкономить, как минимум, в полтора раза больше средств, чем при использовании традиционного угля.

К такому выводу пришли ученые из Томского университета после проведения серии экспериментов.

Результаты исследования опубликованы в журнале "Energies".

Для справки:

Композиционное топливо - современный перспективный энергоресурс тепловых электростанций (ТЭС), который используется вместо угля для генерации электрической и тепловой энергии. Обычно это смеси разных компонентов (низкосортный уголь, горючие твердые коммунальные отходы, отработанные масла, сточные воды, биомасса), содержание которых широко варьируется, в зависимости от конкретных задач.

Почему такой способ утилизации экономичнее

Преимуществ, как подчеркивают ученые, у композиционного топлива перед углем, как минимум два:

  1.  стоит дешевле - по сути деньги нужны только на транспортировку;
  2.  экологичнее - в дыме, образующемся при его горении, меньше оксидов серы и азота.

И еще один важный, по мнению разработчиков нового метода утилизации мусора, аспект:

Мусор - это отходы, их много, и они никому не нужны, а, скорее, наоборот - вредят и природе, и человеку. При этом его использование в качестве энергоресурса поможет снизить объемы потребления угля, который нужен для металлургии и химической промышленности.

"Разработанная нами стратегия совместной утилизации предполагает перевод на композиционное топливо как минимум по одной угольной ТЭС в каждом из регионов. Тепловая и электрическая энергии будут генерироваться ими в полном объеме при сжигании композиционного топлива. Приготовление топливных составов может осуществляться как на самих ТЭС, так и централизованно, на соответствующем заводе при последующей транспортировке топлива по трубопроводам. В любом случае, экономический эффект составит до $6,9 млрд ", - говорит Дмитрий Глушков, доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ.

О том, что мусор уже превратился в проблему планетарного масштаба, заговорили, к слову, давно. Каких только идей и «рацпредложений» для ее решения не выдвигалось.

Вот, что писала об этом, к примеру, «Правда.Ру» в 2013 году:

России не позволят превратиться в свалку

 Проблема избавления от мусора для России не просто актуальна и требует быстрого решения - она доросла до масштабов катастрофы. Санкционированные свалки, особенно в центральных регионах, уже переполнены. В то же время множатся нелегальные помойки. Чтобы Россия окончательно не погрязла в отходах, решено организовать новую отрасль по их переработке.

Предложение создать отдельную отрасль, задачей которой станет переработка мусора, принадлежит министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому. Экологические проблемы были подняты в ходе Петербургского международного экономического форума, проходившего в эти выходные в северной столице. Главной причиной "замусоренности" страны глава министерства назвал слишком высокий уровень образования отходов в сравнении со слишком низким уровнем переработки.

И если государственные мужи продолжат смотреть на проблему сквозь пальцы, через несколько лет россияне будут жить на свалке, как сейчас это происходит с жителями одной из самых бедных стран мира — Гаити.

Пример, конечно, печальный, но достаточно красноречивый, чтобы осознать величину проблемы. Но пока Россия стоит на гораздо более высоком уровне по сравнению с нищим государством в Карибском море, и не допустить экологической катастрофы мы еще в силах. Законопроект о доходах, подготовленный Минприроды, может быть принят уже весной 2014 года. Главной его задачей станет стимулирование вовлечения максимального количества вырабатываемых отходов в замкнутый цикл. Кроме того, документ направлен на сокращение потерь полезных ресурсов, передает "Интерфакс".

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И если на сегодняшний день в России объем переработанных отходов составляет всего 11 процентов, то через семь лет, как надеются в министерстве, доля вырастет до 80 процентов. К 2020 году как раз и будет окончательно сформирована ответственная за этот процесс отрасль, а также построено достаточное количество мусороперерабатывающих заводов. В поправках к закону "Об отходах" также прописан источник средств на строительства таких производств. Переработка упаковки может быть заложена в стоимость продукции. Предполагается ввести залоговый сбор в размере 0,4 процента от стоимости упаковки. Вырученные деньги будут направляться в государственный фонд, как раз финансирующий создание заводов по переработке мусора.

Как полагает глава министерства природных ресурсов Сергей Донской, сбор не повлияет на инфляцию, так как эта сумма будет незаметна в конечной стоимости товаров. По экспертным оценкам она обычно не превышает 10 процентов в продажной цене.

Отметим, что на прошедшем в начале марта в Госдуме "круглом столе" на тему "Обращение с твердыми бытовыми отходами в рамках жилищно-коммунального хозяйства", депутаты констатировали факт резкого роста числа стихийных свалок после отмены лицензирования на сбор и транспортировку отходов. Также в ходе обсуждения предлагалось законодательно установить "запрет на захоронение отходов без предварительной сортировки". При этом — в разы увеличить тарифы на захоронение мусора для того, чтобы экономически стимулировать его переработку.

По расчетам общественных экологов и специалистов государственных структур, ежегодно каждый россиянин в среднем "производит" порядка полутоны мусора. В масштабах страны каждый год появляется более 60 миллионов тонн бытовых отходов. На сегодняшний день только 7-8 процентов собираемых твердых бытовых отходов (ТБО) проходят рециклинг и в том или ином виде используются вновь. И это при этом, что около 40 процентов ТБО — это непищевые материалы (макулатура, пластмассы, стекло, металл), которые можно перерабатывать и вновь направлять в хозяйственный оборот.

В странах ЕС уже много лет проводят программы раздельного сбора и последующей утилизации мусора. Там закапывается в среднем не больше 20 процентов мусора. Впрочем, в последнее время все чаще раскапывается, поскольку, например, Швеция уже давно пережгла собственный мусор в тепло и электричество и совсем не прочь забрать отходы из соседних стран.

В Минприроды полагают, что низкий процент использования (утилизации) ТКО связан с недостаточным развитием инфраструктуры. В России действует 243 комплекса по использованию (утилизации) отходов, 53 комплекса по сортировке отходов, около 40 мусоросжигающих заводов, и этого количества недостаточно для переработки всего поступающего мусора.

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Все это используется в качестве аргументов в создании госфонда, формируемого из налога на упаковки и финансирующего формирование мусороперерабатывающей отрасли. Правда, с 2004 года вопросы организации обращения с твердыми коммунальными отходами были переведены на муниципальный уровень, и каким образом будет налажено разноуровневое финансово-производственное взаимодействие в этом отношении не совсем понятно. Скорее всего, подробности будут расписаны в проекте закона, который, по словам Донского, поступит в Госдуму уже осенью.

Законодательная инициатива Минприроды коррелирует с новой директивой ЕС по упаковке и одновременно указывает на те "овраги", с которыми могут столкнуться законодатели и переработчики в процессе воплощения своей инициативы. Согласно директиве ЕС, с 2014 года на европейских производителей возлагается обязанность за то, чтобы "упаковка не была избыточной для использования по назначению и была пригодна для повторной переработки, утилизации в качестве топлива или для компостирования".

По данным Евростата, отходы в виде пластиковых упаковок в странах ЕС-15 выросли с 9,9 миллионов тонн в 1998 году до 13,1 миллионов тонн в 2008 году. И 40 процентов этого объема не были переработаны и отправлены на свалку.

В ЕС настаивают, что минимизация отходов и удешевление процесса утилизации были заложены еще при проектировании упаковки. И это логично, так как порой единственным способом утилизации пластика является его сжигание, которое загрязняет воздух убийственными для человека и природы вредными веществами. И затраты на утилизацию так или иначе закладываются производителем в стоимость продукции и приводят к росту цен.

Темы мусор отходы ученые переработка дмитрий глушков томский университет композитное топливо
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