Исследование: никотин полезен при борьбе с деменцией и коронавирусом

Международная группа учёных, работавших совместно на базе Университета Ньюкасла, выяснила, что никотин потенциально пригоден для лечения болезни Паркинсона, старческой деменции и даже коронавирусной инфекции нового типа.

Например, при болезни Паркинсона никотин активирует выработку дофамина в клетках.

При этом он содержится в томатах, перце и баклажанах. Употребляя эти овощи в пищу, можно на 30% снизить риск развития названных заболеваний.

По словам руководителя группы исследователей по психофармакологии никотинового лечения доктора Мохаммеда Шоаиба, такой способ поможет в борьбе с дегенерацией движений и памяти.

В ходе исследований подтвердилась также гипотеза, что потребление никотина связано с увеличением количества кальция, поступающего в клетки.

"Никотин позволяет снизить потерю массы при болезни Паркинсона. Сейчас мы ищем безопасные способы получения никотина, поскольку курение таким не является и имеет множество побочных эффектов", — сказал Шоаиб.

Профессор Константинос Фарсалинос из Греции в свою очередь заявил, что никотин защищает людей от заражения Covid-19.

По словам ученого, никотин стимулирует работу рецепторов, которые играют важную роль в функционировании иммунной системы.

О том, что вещество никотин в некоторых случаях полезно для человеческого организма (исключение — в составе табака при курении), "Правда.Ру" рассказывала ранее.

Никотин улучшает память, но не здоровье

Многие курильщики утверждают, что сигарета помогает им успокоиться в стрессовой ситуации, сосредоточиться на проблеме, лучше усвоить материал при подготовке к экзамену или докладу… По мнению исследователей из Университета Упсалы (Швеция), в этом есть своя правда: дело в особых мозговых клетках, чувствительных к никотину и ответственных за память.

Речь идет о гиппокампе — центре в мозге, который участвует в сборе информации и превращении кратковременной памяти в долговременную. Он способен получать импульсы от самых отдаленных нейронов, а его отделы обмениваются сигналами между собой и прилегающими к гиппокампу вспомогательными участками наподобие энторинальной коры. Это помогает мозгу обрабатывать впечатления и надолго сохранять их в памяти.

Помимо этого, ученые открыли внутри гиппокампа разновидность клеток, от которых зависит обмен информацией между гиппокампом и энторинальной корой. При возбуждении этих клеток с помощью световых импульсов у подопытных мышей менялась интенсивность информационного обмена между нервными центрами. При этом у неактивных клеток интенсивность локального обмена информацией, напротив, снижалась.

Любопытно, что точно такой эффект давал никотин. Попадая в мозг грызуна, он возбуждал клетки, связывающие основные нейроны гиппокампа с остальными центрами памяти. Это приводило к более интенсивной работе локальных нервных цепей.

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Именно поэтому нам лучше думается с сигаретой, говорят эксперты: благодаря усилению локальных нейронных цепей в гиппокампе и смежных с ним зонах мозгу удается эффективно структурировать информацию, убирать лишнее и отправлять на "долговременное" хранение… В случае же, если эти клетки проявляют не слишком большую активность, гиппокамп переполняет большое количество информации, которую мозг просто не в состоянии обработать и запомнить.

Но это, разумеется, вовсе не означает, что для того, чтобы улучшить свою память, мы должны превратиться в заядлых курильщиков. Во-первых, вреда от никотина еще никто не отменял, и постоянное курение по-прежнему грозит хроническими бронхиальными заболеваниями и раком легких. Так что до получения Нобелевской премии за свою гениальность вы можете просто не дожить.

Во-вторых, курение сильно расшатывает нервную систему. Не получив очередной порции никотина, курильщик становится нервным, буквально не находя себе места…

Исследователи из университета Иллинойса в Чикаго пришли к выводу, что длительное воздействие сигаретного дыма повышает уровень гормона стресса — норадреналина и приводит к деформации левого сердечного желудочка (поскольку именно норадреналин увеличивает потребность миокарда и других тканей в кислороде, что и приводит к их быстрому изнашиванию).

А специалисты из Университета Бостона во главе с доктором Авраамом Спиром изучили образцы клеток эпителия бронхов, взятые у 75 человек, 34 из которых были активными курильщиками, 23 никогда прежде не курили, а 18 бросили курить после того, как у них на почве постоянного курения развился хронический бронхит… В клетках курильщиков (даже тех, кто несколько лет назад прекратил употреблять табак) были выявлены генетические изменения, которые отсутствовали у здоровых людей.

Группа сотрудников Университета Флориды во главе с профессором психологии Карлосом Боланосом экспериментальным путем доказала, что курение в подростковом возрасте может через десятки лет привести к психическим расстройствам. Лабораторные крысы, получавшие в детстве никотин, в зрелом возрасте впадали в депрессию, нервничали, теряли аппетит и вели себя неадекватно. Правда, подобный эффект наблюдался лишь в тех случаях, когда крысы начинали "употреблять" никотин в раннем возрасте.

Если никотиновые инъекции делали взрослым животным, никаких особых отклонений не наблюдалось. По мнению ученых, курение негативно воздействует только на неокрепшую нервную систему, что приводит к существенным изменениям в ее развитии. При этом, если крысам, у которых появлялись симптомы депрессии, вводили антидепрессанты, содержащие никотин, их самочувствие улучшалось. Впрочем, то же самое происходит и с людьми: стоит курильщику вовремя не получить свою "дозу", как он начинает испытывать сильный психический дискомфорт…

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Хорошо бы ученым удалось создать аналог никотина, который положительно влиял бы на центры памяти, но при этом не вызывал бы зависимости и патологий, сопутствующих курению. Впрочем, вряд ли такое вещество продолжали бы называть никотином…