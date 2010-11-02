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Вещество, благодаря которому могла зародиться жизнь, нашли учёные

Химики в лабораторных условиях сумели получить из небиологических веществ структуры, способные самостоятельно питаться и размножаться.

Вещество, благодаря которому могла зародиться жизнь, нашли учёные

"Вероятно, это то самое вещество, из которого на молодой Земле появились первые компоненты для формирования клеточной жизни", — считает профессор Раманараянан Кришнамурти.

Химики из Научно-исследовательского института Скриппса (TSRI) выяснили, какие химические реакции привели к возникновению жизни: важнейшую роль в образовании органических соединений играет диамидофосфат (DAP).

Это вещество присутствовало на Земле в период зарождения жизни и может быть ключом ко многим загадкам ее химической природы.

"Исследование дало ученым надежду, что мы узнаем что-то новое о превращении "химического хаоса" в клеточную биологию и биохимию", — пишет "Популярная механика".

К слову, из всех существующих на сегодняшний день теорий зарождения жизни, самой популярной остаётся "инопланетная".

Вот только одна из версий, о которой ранее писала "Правда.Ру".

Жизнь на Землю привезли "бакиболлы"

Ученые НАСА с помощью телескопа "Спитцер" обнаружили в планетарной туманности нашей Галактики редкий феномен, никогда ранее не отмечаемый в космосе, — наночастицу "бакиболл", имеющую форму футбольного мяча и уникальное свойство "перевозчика" других молекул. Это открытие имеет важное значение для разработки новой теории о зарождении жизни на Земле.

Обнаружение этой наночастицы вне атмосферы вызвало неподдельное удивление ученых. Изумление было столь велико, что после тщательной проверки данных они посчитали открытие единичным казусом. Но ничего подобного. Эти сферические молекулы не только существуют в космосе, их там очень много. "Спитцер" показал наличие бакиболлов в газовом облаке вокруг трех звезд в Галактике Млечный путь и в галактике Магеллановы Облака, где их количество по массе эквивалентно нашим пятнадцати Лунам.

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Открытие может иметь важное значение для разработки новой теории о зарождении жизни на Земле

Бакиболлы, также известные как фуллерены, — это молекулы, которые состоят из 60 атомов углерода. Названы так потому, что имеют структуру, напоминающую по форме купол здания в парке "Диснейленд" во Флориде, построенного по проекту архитектора Бакминстера Фуллера (Buckminster Fuller).

Но чаще ее сравнивают с формой классического футбольного мяча. Фуллерены были открыты 25 лет назад среди продуктов выпаренного лазером графита. С тех пор их нашли в свечной саже, в горных породах и метеоритах. Не лишне отметить, что троица первооткрывателей в 1996 году была удостоена Нобелевской премии по химии.

Однако только теперь было доказано их присутствие в космическом веществе, причем в достаточно больших количествах.

"Можно сделать вывод о том, что бакиболлы присутствуют в космосе, и в гораздо большем количестве, чем предполагалось ранее", — объясняет астроном Летиция Стангелини (Letizia Stanghellini) из Национальной обсерватории в Туксоне, штат Аризона.

"Спитцер" зарегистрировал их случайно при решении другой задачи, но затем мы проанализировали открытие с разных позиций. Возможно, бакиболлы, занесенные из космоса, послужили "посевным материалом" для зарождения жизни на Земле", — цитирует ученого онлайн-издание Spaice. com, ссылаясь на статью из Astrophysical Journal Letters.

Тот же источник приводит аналогичные выводы испанских ученых из Астрофизического института на Канарских островах, которые увидели скопления фуллеренов вокруг похожих на Солнце умирающих звезд.

Бакиболлы в большом количестве присутствуют в нашей Галактике Млечный Путь в скоплениях газа, известного как планетарная туманность.

Причем оказалось, что там же присутствует водород, который, как считалось ранее, взаимодействует с углеродом, образуя только цепочки, но никак не сферы. Группа также обнаружила эти наночастицы в Галактике Магеллановы Облака, где их суммарная масса, по подсчетам, составляет 2% от массы Земли или 15-кратна весу Луны.

Дело в том, что бакиболлы благодаря своей структуре и акцепторным свойствам могут служить своеобразными сетками-ловушками для захвата и транспортировки других молекул.

"Бакиболл — это нечто вроде алмаза с отверстием в центре. Он очень устойчив к разрушению и может транспортировать заинтересованные молекулы. Мы надеемся определить роль наночастицы в зарождении и смерти звезд и планет и собственно жизни", — говорит Стангелини.

То, что выводы ученых небезосновательны, подтверждает тот факт, что в бакиболлах метеоритного вещества обнаружены молекулы внеземных газов.

Свойства фуллеренов сегодня активно изучаются, они используются в фармакологии, оптике, опреснении воды, производстве сверхпроводимых материалов и в других областях. Многие ученые называют их "разумными молекулами" за способность быть связующим звеном между органической и неорганической материей.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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