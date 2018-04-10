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Источник Правда.Ру

Эксперты оценили последствия удара по госдолгу России

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Ударить по госдолгу России намерены США. Конгресс Штатов разработал проект закона о запрете проведения сделок с суверенными облигациями нашей страны.

Эксперты оценили последствия удара по госдолгу России. 385665.jpeg

В частности, в документе говорится, что запрет введут не позднее чем через 90 дней после даты введения санкций — с 6 апреля.

Напомним, суверенным долгом России являются облигации, выпущенные ЦБ нашей страны, Российским фондом национального благосостояния, Минфином, агентами или аффилированными лицами любого такого учреждения, со сроком погашения более 14 дней.

Среди государств-держателей долговых бумаг США Россия спустилась на 14-ю строчку. В то же время Китай увеличил объем размещенных средств в гособлигациях США, купив бумаг на на 44,3 миллиарда долларов и таким образом выйдя на первое место.

Проект закона запрещает американцам или юрлицам США транзакции со всем имуществом или с долями в имуществе этих банков.

Между тем, глава Центра политических исследований Финансового университета Павел Салин отметил в интервью "Правде.Ру", что сейчас он не стал бы подстегивать панические настроения.

— Во-первых, пока можно говорить только о законопроекте, который подготовлен конгрессом. Он всегда занимает очень жесткую позицию. Во-вторых, речь идет об инвестициях в российский госдолг, о пресловутых операциях carry trade — это когда международные спекулянты, пользуясь разницей в учетных ставках, делают на российском рынке весьма неплохие деньги.

А идея запретить операции с российским госдолгом давно витает в американских властных коридорах. Однако она до сих пор не реализована — в результате усилия лобби, которое на этом зарабатывает. Оно достаточно сильное, чтобы подобные инициативы заблокировать.

Полагаю, что данная инициатива либо вообще не будет принята, либо в очень урезанном виде, и это по большому счету на российской экономике никак не скажется.

Павел Салин также отметил в интервью "Правде.Ру", что подобные меры на нашем населении вообще никак не отразятся.

В свою очередь, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков сообщил "Правде.Ру", что удар по госдолгу, если он и будет, — это "имиджевая составляющая, которая, с одной стороны, как бы увеличивает недоверие к нашим ценным бумагам уже не только американских инвесторов, а других, поскольку они будут опасаться соответствующих санкций".

По словам Анатолия Аксакова, все это может вызвать и обратную реакцию во всем мире. "Я сейчас только что прилетел из Ирана — страна живет, работает. А против нее были санкции куда более жесткие приняты. И она экономически менее сильная, потенциал меньше, чем у России", — говорит специалист.

Анатолий Аксаков добавил также в интервью "Правде.Ру", что Россия именно в напряженные периоды демонстрирует удивительные свойства и начинает делать мощный рывок вперед.


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Темы США Россия госдолг санкции
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