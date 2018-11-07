Олигархам - бой. Либерал и патриот сошлись во мнении

Запад невольно действует во благо России, преследуя российских олигархов за коррупцию, так полагают опрошенные "Правдой.Ру" Евгений Ясин и Сергей Марков.

Российский бизнесмен, президент футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев 6 ноября задержан по запросу княжества Монако, сообщила Le Mond. Прокуратура Монако вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях. Рыболовлев, как пишет газета, пытался через министра юстиции Монако повлиять на расследование уголовных дел, в частности, своего бывшего партнера, который обманул его на большую сумму.

Издание ознакомилось с содержанием несколько сотен sms, переданных ранее следствию, которые "доказывали наличие тайной сети, борющейся с местными судами в пользу Рыболовлева". Le Mond пришет, что он использовал в своей деятельности фиктивные контракты и офшорные счета на Виргинских островах.

Журнал Forbes оценивает состояние банкира и брокера Рыболовлева в 6,8 миллиарда долларов. Это он в 2008 году купил во Флориде особняк Дональда Трампа за 95 миллионов долларов, что позволило Трампу, якобы, избежать банкротства. Именно в этот период, вероятно, и произошла сделка Трампа с Кремлем, пишет Journal du dimanche. Рыболовлев не прожил в доме ни дня, это и насторожило американских следователей, указывает газета.

Задержание Рыболовлева укладывается в общий тренд "охоты" на богатых россиян в Европе (Сулейман Керимов, Сергей Пугачев), которые хранят свои сокровища на Западе и работают на его благо. Причем западники давят не только по поиску "нетрудовых доходов", но и морально. Так, экономический форум в Давосе вежливо отказал в приеме Виктору Вексельбергу ("Ренова"), Олегу Дерипаске ("Русал") и Андрею Костину (ВТБ), на предприятия которых наложены санкции США. А Роману Абрамовичу отказали в виде на жительстве в Швейцарии.

Как сказал "Правде.Ру" научный руководитель Высшей школы экономики, экс-министр экономики России (1994-97 годы), президент фонда "Либеральная миссия" Евгений Ясин, "их (олигархов) на Западе "воспитывают, ставят на ноги". По мнению эксперта, Россия прошла этап становления капитализма с негативными моментами первоначального накопления капитала, "теперь их пытаются исправить с разных сторон — с запада и востока, да и в самом нашем государстве".

"Я не стал бы говорить, что это нападки в чистом виде на россиян из-за поведения России на Украине и в Крыму. Какую-то плату мы за это платим, несомненно, но в этом вопросе это не главное", — сказал Евгений Ясин.

Со своей стороны директор Института политических исследований Сергей Марков полагает, что речь идет о государственной политике западных государств, " чтобы максимально стимулировать олигархов к совершению государственного переворота и замены Владимира Путина на проамериканского политика". Состояния этих миллиардеров большие по нашим меркам, но не по западным, "ну сбегут они оттуда — сюда, для Запада — ничего страшного", заметил эксперт.

"Сейчас в России главный запрос — на социальную справедливость. Население возмущено тем, что олигархи получают деньги не за счет развития нашей экономики, а за счет разграбления бюджета и вывода капиталов, и, главное, народ возмущает, что они там содержат спортивные клубы, а не у нас. Пусть, хоть западники их прищучат", — сказал Сергей Марков для "Правды. Ру".

Запад действтельно перестает быть убежищем для российских олигархов, и они сами начали это понимать, два дня назад совет директоров "Русала" сообщил, что уходит из офшора в Нью-Джерси в Россию. Сбывается предсказание Путина о том, что надо крупному бизнесу уходить из офшоров, иначе "замучаетесь пыль глотать".

Читайте по теме: Почем жилье для дочки олигарха?

Беглые олигархи начали уезжать из Лондона

Олигархи, трепещите: Навальный вас сдал