Татулова: Москве нужна эффективная служба по защите бизнеса

В Москве законный арест помещения кафе «АндерСон» на Варшавском шоссе, д. 2 в рамках уголовного дела обернулся неразрешимой ситуацией, в которой пострадали представители бизнеса.

Придя на работу утром 14 декабря, сотрудники ресторана обнаружили, что двери заблокированы бойцами частного охранного предприятия «Байкал». Те наотрез отказались пускать кого-либо внутрь. Прибытие наряда полиции разрешить ситуацию не смогло.

Выяснилось, что помещение арестовано по делу об убийстве основателя сети магазинов электроники «Партия» Александра Минеева, которое произошло в 2014 году. Федеральный следователь передал помещение кафе «АндерСон» на ответственное хранение ООО «Альма Рус». Эта компания была создана для защиты интересов наследников Александра Минеева.

И ее представители предложили владельцам кафе платить за аренду помещения им. При этом у директора сети кофеен «АндерСон» Анастасии Татуловой на руках есть действующий договор аренды данного помещения, который был заключен с ООО«Варшава» сроком на десять лет.

«Нам предлагают заключить договор даже не аренды, а субаренды с третьим лицом. Но у нас есть действующий договор, он не расторгнут», - рассказал«Аргументам недели» руководитель юридической службы кафе «АндерСон» Александр Зарщиков.

Обращения во всевозможные инстанции, включая Следственный комитет, прокуратуру города Москвы и Генеральную прокуратуру успеха не возымели. Несмотря на действующий законный договор аренды, владельцы кафе не могли попасть в помещение.

В сложившейся ситуации было принято решение заплатить«Альма Рус», чтобы хоть как-то минимизировать убытки.«Мы заплатили 21 декабря 1 млн. 200 тыс. рублей, потому что они настояли на том,чтобы мы оплатили аренду за два месяца. Но нет никаких правовых гарантий, что в январе с нас не потребуют вдвое большую сумму», - продолжает Александр Зарщиков. Ситуация осложняется тем, что неизвестно, как долго будет тянуться суд, кто будет признан виновным и кто окажется конечным бенефициаром.

При этом, по словам господина Зарщикова, существуют процессуальные рычаги, чтобы деньги за аренду не уходили ООО «Варшава», а аккумулировались на счете и в дальнейшем после вступления в законную силу решения суда, открытия наследства и признания собственниками данного помещения потерпевших, эти деньги получили бы потерпевшие. То есть, ситуация теоретически волне разрешима. Пока же предприниматели, которые вложили средства в ремонт помещения, несут убытки.

«В Москве огромное количество проблем, связанных с предпринимательской деятельностью, которые требуют решения. Этого не получится сделать без участия предпринимателей. Чиновники и рады бы что-то сделать, но они просто не проблем бизнеса», - рассказала «Правде.Ру» Анастасия Татулова.

По ее словам, в Москве есть структуры, которые должны оперативно разрешать подобные конфликты. Но они не работают. Необходимо создать службу, в которой чиновники могли бы работать бок о бок с предпринимателями.

«Надо понять, как это должно функционировать, чтобы не декларативно защищать права бизнеса. У этой службы должны быть полномочия. Служба в Москве должна подчиняться лично мэру и отчитываться ему, иметь KPI по решенным обращениям,а не по количеству отписок», - считает Анастасия Татулова. Пока же владельцы кафе «АндерСон» потеряли большие деньги, но смогли закрыть возникшую брешь за счет других заведений сети. Для одиночного ресторана сложившаяся ситуация означала бы неминуемую гибель бизнеса.