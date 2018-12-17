Германия выставила условия для сохранения "Северного потока - 2"

Министр экономики Германии Петер Альтмайер назвал условие сохранения газопровода "Северный поток — 2". По его словам, прокладка газопровода возможна, если будут учтены интересы Киева. Заметим, что прокладка "Северного потока — 2" уже ведется.

"Ключевой интерес" — это сохранение транзита через Украину после 2019 года. Ранее об этом неоднократно говорила и канцлер Ангела Меркель. Стоит также добавить, что Россия и Украина не ведут в настоящее время переговоров о продлении контракта на транзит газа после 2019 года.

По словам Альтмайера, после случившегося в Керченском проливе 25 ноября Берлин не собирается отказываться от строительства газопровода. В то же время действия России во время керченского инцидента он назвал "большой ошибкой".

Министр опроверг довод об увеличении зависимости от России в случае постройки газопровода. По его словам, если германия откажется от строительства, то зависимость это не снизит. Поможет только строительство инфраструктуры для приема сжиженного газа, подчеркнул он.

Отметим, что Германия давно подвергается критике за поддержку проекта строительства нового газопровода из России. Президент США Дональд Трамп упрекал Берлин за то, что тот платит России миллиарды долларов и в то же время не спешит увеличивать свои военные расходы, возлагая эту ношу на США. В качестве альтернативы Трамп обещал поставки американского "прекрасного" сжиженного газа.

Правда, есть большие сомнения, что Соединенные Штаты смогут действительно предоставить альтернативу поставкам энергоресурсов по газопроводу. Не говоря уж о том, что сжиженный газ дороже.

Противниками проекта строительства газопровода выступают также Украина, Польша, прибалтийские страны. Но их мнение значит довольно мало без поддержки со стороны Вашингтона. Который, напомним, угрожает ввести санкции против "Северного потока — 2".

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