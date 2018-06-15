Лингвисты - это наше все. И "Газпрома" тоже

Как лингвистическая экспертиза помогла "Газпрому" выиграть дело у "Нафтогаза" в апелляционном суде Швеции, "Правде.Ру" рассказали лингвист Анатолий Баранов и эксперт в области энергетической безопасности Алексей Гривач.

"Газпром" оспорил решение Стокгольмского арбитража по выплатам "Нафтогазу" в размере 4,6 миллиарда долларов в Апелляционном суде округа Свеа в Швеции. Как пишет украинская газета "Страна", главный аргумент юристов "Газпрома" следующий: решение Стокгольмского арбитража якобы писали не сами арбитры, как того требует закон, а некие "иные лица". В качестве подтверждения "Газпром" ссылается на данные специальной лингвистической экспертизы и требует полной отмены решения Стокгольмского арбитража.

Как сказал "Правде.Ру" заведующий отделом экспериментальной лексикографии Института русского языка РАН, доктор филологических наук, профессор Анатолий Баранов, "лингвостилистический анализ — это выделение характерных слов, фразеологизмов, которые типичны для одного человека, а для другого нетипичны". "Например, в решении суда могут быть представлены публицистические элементы с особенностями речи, которые не присущи деловому стилю документов юридического характера и, собственно, решению судей, возможно, даже конкретных лиц", — сказал "Правде.Ру" лингвист. Однако, по мнению эксперта "Правды.Ру", "этот вывод будет носить предположительный характер, потому что стопроцентно доказать, что это писал не судья соответствующего арбитражного суда, очень сомнительно, нет научных выводов на эту тему".

"Это документ инициативного характера, который в нашем законодательстве называется "заключение специалиста". Но, может быть, статус лингвистической экспертизы там другой", — сделал вывод Анатолий Баранов в интервью "Правде.Ру".

Каковы могут быть более весомые доказательства для отмены решения Стокгольмского арбитража, рассказал "Правде.Ру" заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. "Надо обратить внимание, что одни и те же арбитры, рассматривая два решения по аналогичным делам — по поставкам газа на Украину, с одной стороны, и по транзиту газа через территорию Украины, с другой, — имели разную логику обоснования. Причем они принимались с интервалом в два месяца", — заметил в интервью "Правде.Ру" Алексей Гривач.

По его словам, в одном случае Украина освобождалась от обязательств, прописанных в контракте, а во втором — "Газпром" обязали полностью оплатить транзит, который даже не был востребован. Отсюда можно сделать вывод, что судьи учитывали некий политический фактор в принятии арбитражного решения, что само по себе недопустимо, учитывая высочайший статус и репутацию этой инстанции, сказал "Правде.Ру" Алексей Гривач.

"С учетом этой политической коллизии, проведенная лингвистическая экспертиза подтвердила, что там могло быть вмешательство третьих лиц. В результате репутация и статус арбитража сильно пострадали", — сделал вывод эксперт "Правды.Ру". По его мнению, тот факт, что апелляционная инстанция приняла аргументацию "Газпрома" и приостановила действия суда, говорит о том, что у "Газпрома" есть определенная перспектива.

"Это достаточно редкий случай, когда апелляционный суд приостанавливает решение арбитража. В каком-то смысле это является для нас плохим знаком — значит, доказательства "Газпрома" стали для судей действительно веским аргументом", — пояснил "Стране" украинский эксперт Роман Марченко.

Как говорится в разъяснении на сайте "Газпрома", "вынесение приказа (аппеляционного суда) лишает НАК "Нафтогаз Украины", в том числе, оснований для попыток ареста активов "Газпрома" за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано "Газпромом" при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах", — отмечается в документе.

Пресс-служба украинской компании "Нафтогаз" отреагировала на победу "Газпрома" в апелляционном суде Стокгольма обещанием оставить активы под арестом, а когда "Газпром" будет их спасать, его ждут "новые сюрпризы". "Мы уже получили более двух миллиардов долларов по решению арбитров, получим и остальные 2,6 миллиарда долларов", — заявили в Киеве.

"Дорогая ("Газпром". — Ред.) почему-то не позвала нас выслушать свои убедительные аргументы, и решение вынесли без нас. Ну, хорошо, мы добавим суду контраргументов", — говорится в посте "Нафтогаза" в Facebook.

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