Глава МИД Венгрии призвал к восстановлению торговых связей с РФ

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто призвал Евросоюз восстановить экономические отношения с Российской Федерацией.

По словам министра, в свое время в Брюсселе и в других европейских столицах поддерживали идею создания единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Сийярто считает возможной "реанимацию" этой идеи.

Кроме того, глава МИД Венгрии напомнил о любимой в Будапеште теме двойных стандартах в экономических связях Евросоюза и России. И подчеркнул, что эти отношениях надо перестроить.

Впрочем, он оговаривается, что основой для восстановления экономических отношений между РФ и Евросоюзом должно быть взаимоуважение и соблюдение норм международного права.

Отметим, в Будапеште давно уже недовольны тем, что ведущие страны Евросоюза та же Германия имеют возможности реализовать проекты, в которых отказано малым европейским странам.

Речь, например, о поставках энергоресурсов. Венгрия несколько лет назад была участником проекта "Южный поток" по этому газопроводу должен был поступать российский газ в страны Центральной и Южной Европы. Однако под давлением США и бюрократии Евросоюза проект реализован не был.

В то же время строительство "Северного потока 2" в Венгрии воспринимают болезненно именно как свидетельство "двойных стандартов", о которых и говорил Сийярто.

Некоторое время назад глава МИД Венгрии отверг "обвинения" в адрес его страны в слишком тесных связях с Россией. По его словам, у Российской Федерации и Евросоюза есть огромный и доходный бизнес, который стороны пытаются замаскировать взаимными обвинениями и скандалами.

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