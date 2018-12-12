Американский банк назвал обвал рубля условием роста экономики России

Очередной прогноз относительно перспектив российской экономики представили западные аналитики. На этот раз речь о специалистах Bank of America Merrill Lynch.

По их мнению, средний курс доллара в следующем году составит 62 рубля. Рост ВВП России при этом составит 1,2 процента. Максимальный рост ВВП в следующем году может составить 2,1 процента — но это при условии, если нефть будет дорогой, а рубль дешевым.

При других сценариях российская экономика значительно расти не будет, полагают в Bank of America. Например, если при среднегодовой стоимости нефти 100 долларов за баррель курс валют составит 60 рублей за доллар, то экономика России вырастет до 1,8 процента.

Если соотношение будет 55 рублей за доллар (при той же цене нефти), то ВВП России вырастет на 1,2 процента. Такой же показатель будет и при среднегодовой стоимости нефти 80 долларов за баррель и курсе рубля 60 рублей за доллар.

Напомним, ранее российское руководство поставил задачу к 2020 году выйти на темпы роста экономики выше общемировых. В настоящее время ежегодный рост мировой экономики составляет около 3,5 процентов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о прогнозе относительно роста реальных доходов населения, который был сделан экспертами из Финансового университета при правительстве РФ.

Они пришли к выводу, что в данный момент нет оснований ожидать роста. Что же касается прогноза на 2019 год, то этот показатель будет находиться на уровне нулевой отметки и колебаться в интервале от минус полутора до полутора процентов.

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