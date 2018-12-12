Депутаты разрешили россиянам ловить рыбу

Следом за разрешением продавать грибы и ягоды, а также собирать валежник, депутаты Госдумы позволили россиянам свободно и бесплатно ловить рыбу. Но без особой нагрузки на государственные водоемы и, конечно, без браконьерства с током или динамитом.

Напомним, что еще в 2013 году Дума в первом чтении приняла законопроект, вызывавший огромное количество споров - что и как разрешить ловить небогатым россиянам и тем, кто живет "с реки". В итоге, как заявил глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, был найден компромисс.

Так в новой законе, который заработает с 1 января 2020 года, сказано - граждане имеют право "осуществлять любительское рыболовство на водных объектах общего пользования, за исключением водоемов, предоставленных для ведения рекреационных рыболовных хозяйств". Естественно, закон запрещает браконьерскую рыбалку на электроудочки, с взрывчатыми и химическими веществами, да и продажа сетей будет ограничена. Рядом же с пляжами "в целях безопасности" закон ограничивает подводную охоту.

Отметим, что ранее представители малых народов (например, эвенки Бурятии) жаловались власти, что с введением моратория на вылов рыбы они не могут вести традиционный уклад жизни.

"О, ну все! Народ теперь уж точно заживет, несмотря на взлет цен, бензина, НДС, налоги и людоедскую пенсионную реформу! Следом за разрешением собирать валежник и грибы на продажу, Дума дала бедным россиянам право "на свободную и бесплатную ловлю рыбы в России",- пишут в паблике "Медиатехнолог".

"Но только немного - чтобы не попортить казенный водоем, без обилия сетей, электроудочек и браконьерства. Осталось разрешить обдирать кору на обед и отдавать неистовые кредиты шкурками зайца - и депутаты станут круче Царя-освободителя",- иронизируют авторы.

Кроме того, по принимаемому Думой законодательству, россияне получают право собирать ягоды и грибы и для себя, позже еще и на продажу. Еще парламентарии разрешили гражданам нашей страны собирать валежник - чтобы деревенские жители смогли топить им холодные дома.