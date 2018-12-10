Росфинмониторинг нашел множество "офшоров" губернаторов и депутатов

Более четырех тысяч офшорных компаний, владельцами которых являются граждане РФ, были обнаружены в ходе проверки так называемого "панамского досье", которую провел Росфинмониторинг. Об этом в понедельник сообщил представитель ведомства, глава управления ведомства по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев.

Он отметил, что сумма проведенных этими компаниями финансовых операций превышает пять миллиардов рублей. Значительное число таких компаний, как выразился Андреев, связаны с "губернаторским, депутатским и министерским корпусом".

Виталий Андреев привел и другие данные относительно владельцев офшорных компаний. Например, американцы контролируют 3066 компаний из "панамского досье", украинцы — 470, сообщает РБК. Более 50 процентов юридических лиц выбирают для регистрации компаний Британские Виргинские острова. Затем следуют Панама и Багамские острова.

Стоит напомнить, что в мае этого года представители Британских Виргинских островов и еще нескольких офшорных территорий подвергли резкой критике планы правительства Великобритании рассекретить имена владельцев офшорных компаний. Не всех, конечно — речь шла о гражданах России. Однако эти намерения были названы проявлением "худших времен колониализма". Опасения понятны — в случае обнародования данных клиенты попросту бы начали выводить свои средства из этих офшоров. И не только русские.

Но вообще говоря, в апреле этого года глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал о тысячах офшорных компаний, которые принадлежат россиянам из "губернаторского и депутатского корпусов" исполнительных органов власти. Такие данные были получены при анализе "панамского" и других досье. Тогда же Чиханчин сообщил об операциях на миллиарды рублей, проведенных при помощи этих компаний.

В связи с этим, не очень понятно, что изменилось в этом плане за прошедшие месяцы — идет ли речь о новых компаниях, либо же о тех же, про которые глава Росфинмониторинга говорил в апреле.

Напомним, в апреле 2016 года некий "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" представил расследование данных об офшорных счетах политиков, бизнесменов, спортсменов, деятелей культуры со всего света, которые были названы "панамским досье". Названо оно было так из-за того, что юридическая компания Mossack Fonseca была зарегистрирована в Панаме. К ее услугам по размещению средств в офшорах и прибегали богатые клиенты со всего мира.

В том же году появилась информация, что режиссер Стивен Содерберг намерен снять фильм про этот скандал с офшорами.

Читайте также:

Фильм про офшорный скандал взорвет США

Росфинмониторинг рассказал о сомнительных операциях чиновников в офшорах

Большая игра: Британия делает ход в пользу России?

ИноСМИ связали "спонсоров Донбасса" с кипрским офшорным делом