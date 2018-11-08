WSJ: Россия выиграла от американских санкций против Ирана

Россия оказалась в выигрыше от американских санкций против Ирана, полагает американское издание Wall Street Journal. Более того, в статье наша страна вообще названа "главным победителем".
Российские нефтяные компании "отобрали" у иранских поставщиков европейские и азиатские нефтеперерабатывающие заводы, отмечает издание. Но это только одна сторона медали.
Россия также предлагает Ирану помощь в преодолении ущерба от санкций. Суть ее в том, чтобы приобретать иранскую нефть для переработки на российских НПЗ, а российскую нефть отправлять на экспорт, пишет Wall Street Journal.
Кроме того, после ухода западных компаний РФ предлагает Ирану инвестиции в нефтяной сектор.
В общем, для России, по логике американского издания, от введенных США санкций сплошные плюсы.
Напомним, Москва резко осуждала выход Соединенных Штатов из соглашения по иранской ядерной программе. Точно так же критически в России отнеслись к инициативе Дональда Трампа вновь ввести санкции против Ирана.
Напомним, второй раунд ограничительных мер начал действовать с 5 ноября. Под санкции попали более 700 иранских компаний и физических лиц. Помимо прочего, в Вашингтоне рассчитывают свести до нуля экспорт нефти из Ирана.
Однако на первом этапе для нескольких государств были сделаны исключения и они смогут продолжать покупку иранской нефти - на протяжении некоторого времени.
Между тем, накануне представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур призвал Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу нефти на миллион баррелей в сутки. По словам Каземпура, из-за решения двух государств увеличить добычу, цены на нефть упали в среднем на 15 долларов за баррель.
Иранский представитель не увязывал этот вопрос с американскими санкциями. Прислушаются ли в Москве и Эр-Рияде к иранскому мнению - вопрос пока что открытый.
Между тем, для России актуальна проблема постоянного роста цен на топливо. Одной из причин называют как раз рост экспорта нефти, что в свою очередь отрицательно сказывается на внутренних ценах.
В правительстве некоторое время даже грозились ввести заградительные пошлины на экспорт нефти - но пока от этой идеи отказались.
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