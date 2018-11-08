Спикер Рады предостерег Европу от участия в "Северном потоке-2"

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Украина предостерегает Европу от участия в "Северном потоке - 2". Ранее в Киеве признавали, что не в силах предотвратить строительство газопровода, а потому приступают к реализации плана "Б".
Парубий рассказал, что Украина обладает знанием того, "как Россия может использовать энергетический кнут для коррумпирования и влияния на политическую верхушку".
Кроме того, спикер Рады выступил с личной инициативой пригласить Соединенные Штаты для использования газотранспортной системы Украины для ее защиты от России. И тем самым не допустить, чтобы РФ установила контроль на украинской ГТС.
Проблема, правда, в том, что Россия едва ли заинтересована в таком контроле с учетом строительства новых газопроводов в обход Украины. Кроме того, в модернизацию украинской газотранспортной системы необходимо вложить миллиарды долларов. Зачем это делать России?
Кроме того, есть большие сомнения в актуальности инициативы Парубия. Если бы американские компании были заинтересованы в украинских газопроводах, то за прошедшие с момента государственного переворота на Украине они давно установили бы над ними контроль. Однако до сей поры ничего заметного в этом направлении не происходило.
И вряд ли ли приглашение пана Парубия станет настолько мощным стимулом, что американцы кинуться брать под контроль украинскую ГТС.
Напомним, спикер Верховной рады на прошлой неделе был внесен в российские санкционные списки.
Что же касается плана "Б", то заключается он в попытках отсудить у "Газпрома" миллиардов 10 евро в очередном арбитражном разбирательстве. В качестве компенсации за прекращение транзита, как говорят в Киеве.
Был и план "А" не допустить строительство "Северного потока 2". Но с ним не заладилось. Хотя похоже, что это еще не все понимают.
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