Объекты Urban Group достроят по изначальным проектам

В понедельник 4 июня состоялась встреча представителей Минстроя России, властей Подмосковья и Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства с инициативными группами дольщиков компании Urban Group, говорится в сообщении пресс-службы Минстроя.

Замглавы Минстроя России Никита Стасишин отметил, что в настоящий момент очень важна координация между Правительством Московской области, Минстроем России, Фондом, Росреестром, Росимуществом. "Существует много вопросов, требующих системной работы, некоторые из которых нужно решать в ручном режиме", — отметил замминистра.

В настоящее время внешними аудиторами Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства проводится аудит по всем объектам и компаниям Urban Group. Аудит установит степень готовности объектов и наличие средств, привлеченных от граждан, на счетах компании для продолжения строительства. Аудит будет завершен и через 2-3 месяца строительство объектов Urban Group будет возобновлено.

По словам генерального директора Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Александра Плутника, все обязательства перед гражданами будут выполнены.

Для решения восстановления прав дольщиков будут использованы компетенции компании "РК-Строй" (в настоящее время входит в группу компаний ДОМ. РФ), который занимался достройкой проблемных объектов ГК "СУ-155", подчеркнул Александр Плутник.

Отмечается, что объекты будут достроены в соответствии с проектными декларациями, которые существовали на тот момент, когда люди приобретали жилье.

По словам замглавы Минстроя России Никиты Стасишина, вся социальная инфраструктура будет достроена за счет средств Московской области, в том объеме, который утвержден во всех шести проектах комплексного освоения территории.

"При достройке объектов необходимо не потерять ту уникальность проектов, за которую граждане заплатили деньги", - подчеркнул Никита Стасишин.

Сообщается, что губернатор Московской области Андрей Воробьев уже направил ряд поручений в Минстрой Московской области. "Регион берет на себя поддержку в достройке жилых комплексов группы компаний. Будем взаимодействовать с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства", - сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.