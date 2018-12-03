До россиян не допустили 56 000 тонн санкционной еды

Российские таможенники активно противостоят натиску санкционных продукции, поток которой увеличился вдвое.

Как сообщают СМИ, в 2018 году Федеральная таможенная служба (ФТС) не пустила в РФ на 80% больше санкционных и скоропортящихся товаров сельскохозяйственной отрасли, чем в прошлом году.

За 11 месяцев 2018 года оперативниками ФТС было обнаружено и выдворено за пределы РФ более 56 тысяч тонн продукции (основная часть которой входит в российский санкционный список). Рейтинг самых популярных товаров среди провозимых нелегально возглавляют овощи и фрукты, нередко в обход запретам пытались провезти на территорию РФ свиной шпик, рыбу, сыры и куриное мясо.

Резкое увеличение импорта, продукции, находящейся под российским эмбарго эксперты объясняют привлекательностью российского рынка на фоне кризиса в развивающихся странах и стабилизацией нелегальных маршрутов поставок санкционных товаров. Научный сотрудник РАНХиГС Евгений Гущин в своем ноябрьском отчете о европейской экономике Международный валютный фонд (МВФ) привел сведения о росте цен на товары на европейских рынках в среднем на 7% из-за высоких цен на нефть. Реальные доходы жителей Европы, по данным аналитиков МВФ, снизились на 0,7 процентного пункта. При этом эксперты признают, что существенно повлиять на ситуацию невозможно будет до тех пор, пока РФ не начнет переговоры по этому вопросу со странами-партнерами по ЕАЭС.

Привлекательность российского рынка для "санкционки" объясняется еще и увеличением расходов на россиян питание, связанная с относительной стабилизацией курса рубля, заявляет генеральный директор агентства Fruitnews Ирина Козий. Помимо этого, наблюдается укрепление связей между всеми участниками нелегальных поставок в обход российских санкций. Основным механизмом которых является покупка поддельных сертификатов. По ним европейский санкционный товар пересекает границу РФ под видом легального.

Россельхознадзор уже сообщал о выявлении нелегальной схемы ввоза в Россию из Сербии поддельного сыра украинского происхождения. А именно, с января по июль 2018 года на территорию РФ было импортировано 3815 тонн украинского сырного продукта под брендом сербской компании.

Представители ФТС называют и основных поставщиков "санкционки" — это страны Восточной и Северной Европы.

Эксперты также утверждают, что европейские производители считают запрет РФ на ввоз большинства продуктов из ЕС серьезным ударом как по экономике Европы, так и РФ. Кроме того не секрет, что значительная часть незаконных поставок курирует российский бизнес. Поэтому формально европейские производители, продукция которых продается в российских магазинах под видом, например, египетской или бразильской, к нарушению эмбарго никакого отношения не имеют.

Президент России Владимир Путин недавно заявлял, что санкции западных стран, введенные против России, привели к тому, что только в Евросоюзе исчезло 400 тыс. рабочих мест. При этом товарооборот с ЕС, по его словам, сократился с $450 млрд до $236 млрд.

Ранее Правда. Ру сообщала о том, что за импорт товаров из санкционного списка вводятся штрафы.

Читайте также:

Европа несет миллиардные убытки из-за российских контрсанкций

"Война и сыр": как уничтожают санкционные продукты