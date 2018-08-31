Банки начали повышать ипотечные ставки

Ощутить влияние от роста ипотечных ставок на рынке недвижимости можно будет уже в середине осени, сообщает РИА Недвижимость.

Экономическая ситуация и ослабление рубля побудили банки пересмотреть ставки по кредитным продуктам. Впервые за недолгое время месяцев это произошло в сторону повышения. Уже в пятницу Банк России заявил об изменении с января этого года средневзвешенной ставки по уже выданным ипотечным жилищным кредитам.

В итоге в июле ставка выросла до 9,57%. Для сравнения: в июне она достигла минимума и составила 9,48%. Эксперты отмечают, что крупнейшие банки также начинают пересматривать ставки по кредитным. Первым на такой шаг пошел Райффайзенбанк. Подобную возможность рассматривают также Сбербанк, ВТБ и "Альфа-Банк.

Аналитики считают, что если результатом предыдущего двухлетнего снижения ставок стало увеличение объемов ипотечного кредитования и количества сделок по покупке квартир, то рост ставок по ипотеке произведет обратный эффект.

Ощутить влияние повышения ставок по ипотеке, по прогнозам экспертов, можно будет уже в октябре. И если учесть, что этот процесс будет проходить на фоне адаптации рынка к действию эскроу-счетов, ситуация может привести к росту стоимости квадратного метра. А это, в свою очередь, неизбежно повлияет на спрос. И теперь уже в сторону его значительного уменьшения.