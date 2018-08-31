Составлен рейтинг подмосковных городов, наиболее удобных для обустройства новых квартир. По данным bnMAP.pro, в лидерах - Химки, Котельники и Люберцы.
Как отмечают эксперты, покупатели квартир в новостройках, наиболее близко расположенных к строительным гипермаркетам, могут не только экономить время на посещении торгового центра, но и деньги - на доставке товара.
А поскольку после покупки квартиры в новостройке самый важный вопрос касается ремонта, то для большинства новоселов посещение рынка стройматериалов или крупного строительного гипермаркета становится неизбежным. И желательно, чтобы молл находился поближе к дому.
С этой точки зрения не все города Московской области одинаково удобны. Но есть и лидеры, с которыми соседствуют крупнейшие сетевые строительные и хозяйственные гипермаркеты, названия у которых у всех на слуху, а автомобилисты знают их по пробкам в выходные.
По этим параметрам к самым комфортным локациям в ближнем Подмосковье относятся Котельники, соседние Люберцы, Химки и Красногорск, Одинцовский район и город Долгопрудный. В Котельниках присутствуют торговые центры практически всех крупнейших DIY-сетей (от do it yourself - «сделай сам»).
В Красногорске представлены три строительных гипермаркета, однако все они находятся за пределами города - вдоль Новорижского шоссе.
На Ленинградке в Химках недалеко друг от друга располагаются два крупнейших гипермаркета, которые довольно легко посетить за один день, не затратив на это много сил и бензина.
Эксперты отмечают, что наиболее широкий выбор нового жилья из всех перечисленных городов, вошедших в рейтинг, наблюдается именно в Химках. Здесь реализуется 29 жилых комплексов комфорт- и бизнес-класса.
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